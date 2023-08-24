«В реальности все сложнее»: в ВСУ недовольны распределением западной техники Фото: REUTERS

Некоторые из украинских бойцов недовольны тем, что бронемашины и танки передают недавно созданным подразделениям, которые не имеют должного опыта, а реальность первого боя их попросту шокирует. Об этом рассказали в газете The Wall Street Journal.

— Какими бы жесткими ни были учения, в реальности все намного сложнее, — поделился один из бойцов ВСУ.

При этом американские чиновники привели статистику, по которой доля украинских солдат, которые обучались в Соединенных Штатах и имеющих ранее боевой опыт, составляет от 50 до 70 процентов.

Ранее стало известно, что США и Украина на протяжении нескольких недель ведут обсуждение способов, которые могут позволить «оживить наступление ВСУ». Киев пытается корректировать план, предоставленный Вашингтоном, однако никаких конкретных решений, которые могут повлиять на провальное наступление, ни одна из сторон так и не предложила.