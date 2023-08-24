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НовостиВ мире24 августа 2023 15:00

Германия впервые передала Киеву ракеты для американских ЗРК Patriot

Помимо этого, Украина получила от ФРГ десять сенсоров для беспилотников
Роман ПОЛОСИКОВ
Германия впервые передала Киеву ракеты для американских ЗРК Patriot

Германия впервые передала Киеву ракеты для американских ЗРК Patriot

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия впервые поставила Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства. Об этом стало известно из обновленного списка военных поставок Киеву, который опубликован на сайте правительства ФРГ.

Какое именно количество боеприпасов для ЗРК Patriot было передано Киеву, в правительстве не уточнили.

Также стало известно, что, помимо боеприпасов, Берлин передал Украине десять сенсоров для беспилотников и 40 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun. Кроме этого, ВСУ получили от Германии 16 грузовиков Zetros и 510 тысяч патронов для стрелкового оружия.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска успешно уничтожают склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины, нивелируя поставки оружия Западом. Помимо этого, он отметил точные удары по центрам принятия решений ВСУ.