Незаконно отправившую детей в Турцию организацию оштрафовали на 5 млн рублей

Незаконно отправившую детей в Турцию компанию "Колибри-Тур" оштрафовали на 5 млн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура РФ сообщила, что организация ООО “Колибри-ТУР МСК” будет оштрафована на 5 миллионов рублей за нарушения правил оказания услуг.

По результатам проверки выяснилось, что данная компания не является туристическим оператором, однако заключила около 90 договоров на предоставление услуг детского отдыха за границей.

“В итоге дети из разных регионов страны с сопровождающими лицами были отправлены на отдых в г. Кемер Турецкой Республики, но из-за неоплаченных ООО «Колибри-ТУР МСК» услуг в ночь на 2 августа этого года были выселены из отеля”, — отметили в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.

Напомним, в начале августа больше 60 детей из России оказались выброшенными на улицу в курортном районе турецкой провинции Анталья Кемере. Родители детей сразу отметили, что виновата в ситуации туристическая компания, которая организовала данные поездки.

Российское Посольство в Турции и Генконсульство в Анталье оперативно разобрались с данным инцидентом, а выселенные дети через несколько дней при спонсорской помощи ряда туристических компаний на безвозмездной основе вернулись домой.