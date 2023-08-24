Что случилось за день: главные события 24 августа Фото: REUTERS

24 августа 2023 года президент России Владимир Путин встретился в Кремле с героическими танкистами, которые в одиночку остановили целую колонну бронетехники украинских неонацистов. Экипаж танка «Алёша» заслужил государственные награды за проявленные в ходе спецоперации отвагу и профессионализм.

По уточнённым данным, одиннадцать человек пострадали на остановке общественного транспорта в Калуге после того, как на тротуар вылетел автомобиль Toyota Corolla. Среди пострадавших есть дети.

ВС РФ успешно нанесли высокоточный удар по одному из центров принятия решений украинских вооружённых сил. Запуск осуществлялся как с земли, так и с моря.

В Эстонии разгорается скандал из-за того, что мужа премьер-министра Каи Каллас уличили в сохранении бизнес-отношений с Россией. Его компания продолжает вести дела с российскими партнёрами, а Каллас якобы ничего об этом не знала.

На юге Польши тем временем началась вспышка тяжёлой респираторной болезни, известной как «болезнь легионеров». На данный момент скончались пять человек, ещё по меньшей мере 74 жителя города Жешув заражены.