Врач рассказала о рационе для роста мышечной массы

Врач рассказал о рационе для роста мышечной массы Фото: Shutterstock

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о рационе для набора мышечной массы, отметив, что в первые полчаса после физических нагрузок питательные вещества усваиваются лучше.

По ее словам, после физических нагрузок необходимо съесть белковое блюдо, что поможет ускорить обмен веществ и быстрее восстановиться после занятий. «Часто с этой целью используют специальное спортивное питание, например протеиновые коктейли», - отметила она.

Кашух рекомендовал за 1,5-2 часа до тренировки употреблять крупы, цельнозерновой хлеб, а также картофель, что дает энергию.

«Помимо нутриентов, для роста мышечной массы необходимы витамины и минералы: аскорбиновая кислота, витамины Е и D, группы В (В1, В2, В6), цинк, кальций, магний и железо - их можно получить из овощей, фруктов, кисломолочных продуктов», - добавила эксперт.

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