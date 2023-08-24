Правительство Норвегии подтвердило решение передать Киеву истребители F-16 Фото: EAST NEWS

Премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере подтвердил решение властей передать Украине американские истребители F-16.

“Норвегия поддерживает Украину в ее усилиях по созданию современной системы ПВО. Это и важно, и необходимо. Мы уже приняли решение обучать украинских пилотов-истребителей и <...> планируем подарить Украине норвежские истребители F-16”, — сообщается на официальном сайте норвежского правительства.

Напомним, после долгих переговоров с союзниками президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с властями Нидерландов о передаче ВСУ 42 истребителей F-16.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец рассказал, почему Зеленский так выпрашивал у НАТО эти самолеты и каким образом подобное вооружение в руках ВСУ может повлиять на конфликт.

В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, союзники Киева из НАТО просто “избавляются от хлама” и проводят перевооружение собственных войск на деньги украинских налогоплательщиков.