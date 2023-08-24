Полиция со стрельбой задержала мигранта на автовокзале в Хабаровске Фото: Олег УКЛАДОВ

На автовокзале Хабаровска ночью полицейские применили табельное оружие, чтобы задержать мигранта, который пытался задавить силовика на своем автомобиле. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

— Произошла стрельба, один человек ранен, он в больнице, — рассказал источник.

Также стало известно, что нарушитель представлял угрозу для людей, а применение табельного оружия сотрудникми Росгвардии было оправданным. В социальных сетях очевидцы публикуют видео, на котором слышны крики людей и более десятка выстрелов. Мужчину удалось задержать.

Ранее стало известно, что в центре Ростова-на-Дону произошла драка со стрельбой. Информации о пострадавших не поступало, а сейчас полиция разыскивает участников конфликта, опрашивает очевидцев и изучает записи с камер наблюдения.