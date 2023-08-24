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НовостиПроисшествия24 августа 2023 15:23

Полиция со стрельбой задержала мигранта на автовокзале в Хабаровске

В ходе задержания ранен один человек
Роман ПОЛОСИКОВ
Полиция со стрельбой задержала мигранта на автовокзале в Хабаровске

Полиция со стрельбой задержала мигранта на автовокзале в Хабаровске

Фото: Олег УКЛАДОВ

На автовокзале Хабаровска ночью полицейские применили табельное оружие, чтобы задержать мигранта, который пытался задавить силовика на своем автомобиле. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

— Произошла стрельба, один человек ранен, он в больнице, — рассказал источник.

Также стало известно, что нарушитель представлял угрозу для людей, а применение табельного оружия сотрудникми Росгвардии было оправданным. В социальных сетях очевидцы публикуют видео, на котором слышны крики людей и более десятка выстрелов. Мужчину удалось задержать.

Ранее стало известно, что в центре Ростова-на-Дону произошла драка со стрельбой. Информации о пострадавших не поступало, а сейчас полиция разыскивает участников конфликта, опрашивает очевидцев и изучает записи с камер наблюдения.