Политолог Сафаров: Турция проводит двойную политику из-за трудностей в экономике

Политолог Сафаров заявил о «турецком маневре» Эрдогана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Вашингтон начал грозить Анкаре вторичными санкциями. Эксперт по вопросам ТЭК, политолог Руслан Сафаров, комментируя это для «Царьграда», заявил, что поставки русских энергоносителей и аграрной продукции имеют стратегическое значение для Турции. Как он отметил, США не смогут заместить Россию на этом рынке.

«Многие западные аналитики просчитались, неверно истолковав действия, которые предпринял Эрдоган, особенно в период саммита НАТО в Вильнюсе. Это была часть турецкого маневра, это не смена парадигмы», - отметил он.

Политолог указал на то, что после саммита НАТО турецкий лидер поехал в турне по арабским странам, где подписал новые контракты. Как подчеркнул эксперт, с одной ОАЭ были заключены сделки на общую сумму в 50 млрд долларов.

«Турция в тяжелой финансовой ситуации. Но как раз взаимоотношения с Россией помогают ей решать эти проблемы», - заявил эксперт.