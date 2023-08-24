Одного из основателей рок-группы «Алиса» ищут в Санкт-Петербурге, фото: соцсети

В Санкт-Петербурге пропал музыкант, один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. Разнарядку на его поиски опубликовал поисковый отряд Liza Alert в своих социальных сетях. Известно, что Шаталин ушёл из дома 22 августа 2023 года, и с тех пор не выходил на связь, сообщил «КП-Санкт-Петербург».

«Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе!», — написали волонтёры.

Согласно опубликованным отрядом данным, когда Шаталин выходил из дома, на нём были надеты: чёрная кожаная куртка, тёмно-синяя футболка, чёрные штаны, тёмно-зелёная кепка и чёрные ботинки.

Сам пропавший музыкант 175 сантиметров ростом, худощавый и зеленоглазый. Шаталину 63 года, сейчас его родственники и друзья бьют тревогу, и помогают волонтёрам в поисках. Если вы видели легендарного музыканта, или знаете что-то о его местонахождении, можно сообщить напрямую инфоргу Евгении по телефону 8-911-778-71-38. Также работают и телефоны горячей линии по номерам 112 и 8-800-700-54-52.

Ранее KP.RU сообщил, что волонтёры нашли живой 9-летнюю девочку в Анапе, которая трое суток не появлялась дома.