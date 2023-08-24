Названо восемь уловок для вербовки россиян. Фото: REUTERS

Политический обозреватель Андрей Перла рассказал «Царьграду» о лживых уловках, при помощи которых вербуют россиян.

Россиян пытаются убедить, что Москва якобы проигрывает на поле боя. Распространяются фейки о том, русские военные совершают «военные преступления» в зоне спецоперации. Кроме того, беглецы заявляют, что это РФ развязала конфликт и не было никаких рациональных оснований для ответа Москвы. Провокаторы также постоянно рассказывают о «насильно мобилизованных», которые будто бегут с полей боя.

«Предатели вбрасывают дезинформацию, что инакомыслящие в России подвергаются "ужасным репрессиям", которых вы, мол, не видите, но которые есть. Более того, нас уже пугают новым 1937 годом», - добавил он.

Также распространяют тезис об отсутствии у российских граждан доступа к правдивым данным, к западным и иноагентским СМИ.

«В России при этом всё якобы хуже, чем на Западе. Бедность, нет экономического роста… Совокупность всего этого - это такая информационная реальность, такой информационный пузырь», - заявил политический обозреватель.