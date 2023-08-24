В Госдуме раскритиковали предложение о высылке «распускающих руки» мигрантов

В Госдуме раскритиковали законопроект о высылке «распускающих руки» мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в беседе с Lenta.ru прокомментировал высказанное вице-спикером Госдумы РФ Владиславом Даванковым предложение высылать из России мигрантов, совершающих оскорбительные домогательства в отношении россиян.

Хамзаев назвал такие законодательные изменения лишними, отметив, что предложение Даванкова «не имеет ничего общего с решением этой проблемы».

«С точки зрения правовой части у нас преступное поведение полностью зафиксировано в законодательстве, у нас закон очень выверенный и строгий в этой части, у нас есть и механизм запрета на въезд», - сказал парламентарий.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев в беседе с телеканалом «360» заявил, что в Госдуму РФ внесут законопроект о призыве в армию мигрантов, получивших российское гражданство.

Тем временем, как сообщала «Российская газета», в Госдуму РФ ранее был внесен законопроект, согласно которому иностранные работники должны платить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ в 4800 рублей.