Экс-морпех США Хо: Зеленский отдает будущее Украины в руки финансовых организаций Фото: REUTERS

Бывший капитан морской пехоты США, ветеран боевых действий в Ираке Мэтью Хо заявил, что после окончания конфликта Украина перестанет существовать как независимое государство.

“Он (Зеленский) отдает будущее Украины в руки крупных американских финансовых организаций, таких как: BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs. Он продает свою страну Уолл Стрит”, — сказал военный в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению Хо, после завершения конфликта Украина будет полностью зависеть от финансовой поддержки американских банков. Военный считает, что президент Зеленский обменивает суверенитет своей страны на деньги для продолжения конфликта.

Напомним, МИД РФ также отмечал несамостоятельность киевского режима. По мнению ведомства, Киев создал из собственной страны “анти-Россию”, а главной целью украинских властей является создание напряженности на границе с Россией, несмотря на потерю своего суверенитета.