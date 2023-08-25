Члены Совбеза ООН не смогли перевести выступление украинского спикера Фото: REUTERS

24 августа 2023 года состоялось инициированное США и Албанией заседание Совета безопасности ООН, в ходе которого выступил бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте Украины Николай Кулеба. Его выступление длилось около пяти минут, однако члены Совбеза не поняли ни слова, так как Кулеба говорил на украинском языке. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Украинский язык не является одним из официальных в ООН, и не переводится автоматически во время заседаний. Соответственно, и члены Совбеза украинским не владеют, поэтому пятиминутная речь Кулебы не была никем услышана. Для того, чтобы ознакомиться со словами спикера, потребуется дополнительный перевод стенограммы.

При этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд попыталась остановить Кулебу в начале его выступления, указав на то, что его не поймут, но он проигнорировал замечание и продолжил говорить на украинском. Напомним, что официальными языками ООН являются русский, английский, арабский, испанский, китайский и французский.

Ранее KP.RU сообщил, что в ООН призвали Киев прекратить отправлять беспилотники в Москву, нанося тем самым удары по гражданской инфраструктуре.