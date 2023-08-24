Военный рассказал об особенностях запрошенных Зеленским истребителях F-18 Фото: REUTERS

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Lenta.ru рассказал, что истребители F-18, которые запросил президент Украины Владимир Зеленский, более мощные, чем уже известные F-16, но значительно тяжелее.

«F-18 Hornet - это американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик. С F-16 они разрабатывались одновременно. Но дело в том, что он намного тяжелее, чем F-16. А радиус действия и бомбовая нагрузка у него побольше», - заявил военный, отметив также, что Финляндия вряд ли передаст истребители F-18 в большом количестве.

Как писал ОТР, ранее Вашингтон одобрил поставки Киеву истребителей F-16, которые на Украину отправят из Дании и Нидерландов после завершения подготовки летчиков.

Тем временем, как сообщал телеканал «360», Зеленский попросил у Финляндии выходящие из эксплуатации F-18.