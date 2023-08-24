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НовостиОбщество24 августа 2023 16:11

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области

23 августа в Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина, погибло 10 человек
Сергей ЧИКОВ

Президент России Владимир Путин, комментируя трагедию с бизнесменом Евгением Пригожиным, выразил соболезнования семьям погибших в этой авиакатастрофе.

Путин отметил, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о начале расследования данной авиакатастрофы, однако для окончательных результатов необходимо подождать некоторое время.

Напомним, бизнес-джет Пригожина разбился 23 августа в Тверской области. На борту, помимо бизнесмена, находился его заместитель Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли в результате крушения.