Путин заявил, что подвиги ЧВК "Вагнер" на Украине не будут забыты Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что подвиги ЧВК «Вагнер» на Украине не будут забыты, а «вагнеровцы» внесли существенный вклад в борьбу с нацизмом. Об этом он рассказал в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.

— Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем, — сказал президент.

Ранее Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Президент заявил, что расследование будет доведено до конца, а специалисты уже проводят все необходимые для этого экспертизы.