Иосиф Пригожин признался, что не смешно читать некрологи о себе после авиакатастрофы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вот уже сутки Иосифа Пригожина заваливают комментариями пользователи. Если не знать новостную повестку дня, то можно удивиться: «Вы зачем самолет разбили?», «Как же теперь Валерия без вас?», а кто-то надеется, что «что это хитрый ход, чтобы просто затеряться в толпе».

Все они адресованы совсем другому Пригожину – однофамильцу продюсера – главе ЧВК «Вагнер». Он вместе с коллегами и экипажем разбился 23 августа в тверской области.

Евгений Пригожин был зарегистрирован одним из пассажиров, всего на борту значилось 10 человек. Не выжил никто.

Иосиф Пригожин не в первый раз сталкивается с подобной ситуацией. Два месяца назад, когда «Вагнеровцы» пошли на Москву, ему тоже немало досталось от подписчиков. Многие требовали от продюсера «немедленно остановить танки»

– Валерии соболезнуют со вчерашнего дня, – сказал сайту mk.ru Иосиф Пригожин. – Иногда полезно о себе некролог почитать. Все мы когда-нибудь умрем, поэтому у меня нет никакой по этому поводу реакции, к сожалению.

Многие комментарии пишут вполне сознательно, пользователи понимают, что речь идет про разных людей, но не считаются чужим горем.

- Одно могу сказать, не смешно. Пока мне не смешно, - сказал он.