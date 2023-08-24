Путин: Евгений Пригожин только вчера вернулся из Африки

Президент России Владимир Путин, комментируя гибель российского бизнесмена Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа, напомнил, что основатель группы "Вагнер" совсем недавно вернулся из Африки.

"Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами", — отметил глава государства.

Президент добавил, что отряд "Вагнер" внес существенный вклад в борьбу с нацизмом на Украине, а подвиги бойцов этого подразделения не будут забыты.

Напомним, 23 августа бизнес-джет Евгения Пригожина разбился в Тверской области. Все 10 человек, находившихся на борту самолета, погибли.