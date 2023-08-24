Двух украинок задержали за пьяный дебош и драку в Будапеште Фото: REUTERS

В Будапеште задержали двух украинок, которые устроили пьяный дебош и напали на полицейских в международном аэропорту имени Ференца Листа. Решение о задержании матери и ее дочери принял суд. Об этом рассказали в следственной прокуратуре города.

Следователи установили, что две гражданки Украины следовали в Венгрию транзитом из Египта и прибыли в аэропорт вечером 18 августа. Младшая из них была сильно пьяной, а после того, как полицейские сделали ей замечание, женщина ударила сотрудника правопорядка ногой и пыталась напасть на его напарника.

Во время этого женщина снимала все на телефон и тыкала им в лицо полицейским. После этого за нее вступилась мать, которая ударила полицейского в висок и била ногами других сотрудников, прибывших на подмогу. Никто из сотрудников правопорядка не пострадал, а следственные действия продолжаются. Решение о задержании нарушительниц принято еще 21 августа 2023 года.

Ранее стало известно, что два пьяных украинца разгромили хостел в польском городе Гданьске. Они были недовольные тем, что их выселили за неподобающее поведение.