Губернатор Шапша: виновник ДТП в Калуге находился в наркотическом опьянении

Губернатор Шапша: устроивший ДТП в Калуге водитель находился в наркотическом опьянении Фото: Софья Фирсова

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в ходе медицинского освидетельствования виновника ДТП с 11 пострадавшими в Калуге было выяснено, что водитель сел за руль под действием наркотиков.

“Сейчас водитель задержан. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Преступник понесет заслуженное, суровое наказание.” — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Шапша уточнил, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Расследованием займется управление СКР по Калужской области.

Напомним, страшное ДТП на тротуаре произошло в Калуге 24 августа 2023 года. Водитель на огромной скорости свернул с дороги и врезался в толпу людей, ожидающих общественный транспорт. В результате трагедии пострадали 11 человек, трое из которых дети. 14-летняя девочка в данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести.