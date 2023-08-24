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НовостиОбщество24 августа 2023 16:54

Лавров: в деле о крушении самолета Пригожина необходимо ориентироваться на факты

Президент Путин отметил, что окончательных результатов экспертизы нужно некоторое время подождать
Сергей ЧИКОВ
Лавров: в деле о крушении самолета Пригожина надо ориентироваться на факты, а не на западные СМИ

Лавров: в деле о крушении самолета Пригожина надо ориентироваться на факты, а не на западные СМИ

Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в деле о катастрофе с самолетом российского бизнесмена Евгения Пригожина необходимо ориентироваться на факты, а не на заявления западных СМИ.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил ему о начале расследования этой авиакатастрофы, но для окончательных результатов необходимо подождать некоторое время.

Путин напомнил, что основанный Пригожиным отряд “Вагнер” внес существенный вклад в борьбу России с неонацистским режимом на Украине, а подвиги бойцов этого подразделения не будут забыты.

Напомним, 23 августа в Тверской области потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy. После стало известно, что на борту бизнес-джета находилось 10 человек, в том числе Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин. Все находившиеся в самолете люди погибли.