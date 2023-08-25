Захарова: На Украине происходит радиационное заражение из-за британских снарядов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на территории Украины постепенно происходит радиационное заражение почвы из-за использования британских снарядов с сердечником из обедненного урана.

“Использовать обедненный уран в качестве бронебойного оружия придумали ещё нацисты. В 1943 году произошел сбой поставок вольфрамита, и Рейхсминистр вооружения и военного производства нацистской Германии Альберт Шпеер отдал приказ использовать токсичное вещество”, — напомнила дипломат в статье для KP.RU.

Захарова добавила, что опыт применения подобных боеприпасов войсками НАТО в Югославии наглядно продемонстрировал опасность применения урана в снарядах, а в 2015-2017 года в Италии выпустили специальный доклад о последствиях использования такого оружия.

“Согласно данным исследований: в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется кратный рост онкозаболеваний”, — уточняет она.

Захарова подчеркнула, что Россия неоднократно предупреждала украинцев о последствиях этого решения союзников Зеленского. По мере использования этих боеприпасов Украина превращается в непригодную для жизни территорию, и это можно объективно зафиксировать соответствующим оборудованием.

Напомним, в марте 2023 года Великобритания решила поставлять Украине танковые снаряды с сердечником из обедненного урана. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что данный шаг свидетельствует о готовности Лондона идти на сознательное нарушение международного гуманитарного права, что “плохо для них кончится”.

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