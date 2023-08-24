Захарова раскритиковала США за включение лагеря "Артек" в список санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что “пропагандистам моральных уродств” из Вашингтона крайне не нравится чистое представление о детстве и детях, сохраненное в детском лагере “Артек”, поэтому он и был включен в список антироссийских санкций Минфина США.

“Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями”, — написала Захарова у себя в телеграм-канале.

Напомним, Минфин США внес в список антироссийских санкций 11 физических лиц и лагерь “Артек”. Президент Джо Байден отмечал, что эти санкции связаны с якобы принудительным вывозом детей Россией из зоны спецоперации на Украине.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова отмечала, что Россия в этом вопросе также считает воссоединение семей своей главной целью и активно сотрудничает с международными правозащитными организациями для отправки эвакуированных детей домой.