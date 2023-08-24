Минсельхоз России: цены на овощи борщевого набора снизились за последний месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены на овощи «борщевого набора» в России за последний месяц снизились, а в конце августа и сентябре эта тенденция продолжится. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

— Поступление на рынок нового урожая грунтовых овощей от отечественных производителей способствует снижению отпускных цен. Так, за последний месяц морковь подешевела на 1,9%, репчатый лук — на 14,7%, свекла столовая — на 6,5%, капуста — на 3,6%, — говорится в публикации ведомства.

Также в Минсельхозе отметили, что стоимость картофеля в России снизилась на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Динамика снижения цен соответствует ежегодному сезонному тренду.

Ранее Минсельхоз России заявило о недостоверности информации о резком росте стоимости хлеба в стране. По данным ведомства, динамика цен не будет превышать уровень общей инфляции.