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НовостиПолитика24 августа 2023 18:06

Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Всего в результате подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек
Роман ПОЛОСИКОВ
Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Фото: из соцсетей

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о практически полной ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.

— Всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы, — рассказал Сальдо в ходе встречи с главой государства.

Также Сальдо заявил, что в Херсонской области сняли режим ЧС федерального уровня, который ввели сразу после подрыва Каховской ГЭС. По словам главы региона, всего в результате происшествия погибли 57 человек.

Президенту доложили, что воды в каналах Херсонской области, предположительно, хватит для снабжения населения на ближайшие восемь месяцев.

Напомним, что плотина Каховской ГЭС частично разрушилась из-за повреждений, полученных в результате ударов со стороны ВСУ. Ряд населенных пунктов затопило, а жителей некоторых регионов начали эвакуировать.