Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС Фото: из соцсетей

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о практически полной ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.

— Всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы, — рассказал Сальдо в ходе встречи с главой государства.

Также Сальдо заявил, что в Херсонской области сняли режим ЧС федерального уровня, который ввели сразу после подрыва Каховской ГЭС. По словам главы региона, всего в результате происшествия погибли 57 человек.

Президенту доложили, что воды в каналах Херсонской области, предположительно, хватит для снабжения населения на ближайшие восемь месяцев.

Напомним, что плотина Каховской ГЭС частично разрушилась из-за повреждений, полученных в результате ударов со стороны ВСУ. Ряд населенных пунктов затопило, а жителей некоторых регионов начали эвакуировать.