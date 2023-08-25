Несколько взрывов прогремели в Одессе

В Одессе прогремели взрывы в ночь на 25 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько взрывов зафиксированы в Одессе в ночь на пятницу 25 августа. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Сообщают о взрыве в Одессе», - пишет издание «Страна».

В то же время издание «Зеркало недели» сообщило, что взрывы являются результатом работы систем ПВО в Одессе.

Ранее официальном сайте оповещений украинского министерства цифровой трансформации сообщалось, что в регионе объявлена воздушная тревога.

Напомним, российские войска поразили центр принятия решений ВСУ высокоточным оружием. Был нанесен групповой удар оружием морского и наземного базирования.

Также сообщалось, что видео уничтожения украинского комплекса ПВО С-300ПС опубликовало Минобороны РФ. На видео с разведывательного дрона видно, как украинский комплекс загорается и детонирует.

Ранее российская ПВО за сутки сбила 42 украинских беспилотника. Было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.