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НовостиОбщество24 августа 2023 23:24

В Сочи потушили 550 квадратных метров горящей крыши жилого дома

Спасатели эвакуировали 60 человек
Мария ПАВЛОВА
В Сочи потушили пожар на крыше жилого дома. Фото: МЧС.

В Сочи потушили пожар на крыше жилого дома. Фото: МЧС.

В Сочи спасатели потушили 550 квадратных метров горящей крыши жилого дома на Новороссийском шоссе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В 20:07 полная ликвидация пожара», - сообщает пресс-служба ведомства.

Также в МЧС сообщили, что из дома эвакуировали 60 человек. По предварительным данным никто не пострадал, огонь не перекинулся на соседние здания, несмотря на то, что в этом районе плотная застройка.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что по факту пожара начата проверка.

Ранее сообщалось, что во время пожара на мансарде жилого дома выгорели семь квартир.

Напомним, крупный пожар на производстве памятников и мебели произошел в Ленобласти.

Также сообщалось о крупном пожаре в Майкопе. Огнем уничтожены машины и 61 гараж. Пожар нанес собственникам ущерб на 100 млн рублей.

Тем временем в Апшеронском районе спасатели сутки тушили лесной пожар.