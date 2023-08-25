Шольц высказался против запрета выступлений российских артистов в Германии. Фото: REUTERS

Запреты на выступления в ФРГ для артистов из России не имеют смысла. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с гражданами в Мюнхене в четверг 24 августа.

«Русская культура - это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить», - цитирует Шольца ТАСС.

Канцлер уточнил, что артисты, поддерживающие СВО, имеют мало шансов получить приглашение на выступление в Германии.

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании запретил чиновникам применять термин «враждебное государство» в отношении России.

Напромним, украинским артистам запретили выступать с Анной Нетребко на фестивале в Германии. Украинцы пытались российскую певицу с фестиваля.

Тем временем уехавший в США Моргенштерн* заявил, что скучает по России и хочет вернуться. Певец попросил прощения у россиян и заявил, что больше не хочет жить в США.

*Внесен в список иноагентов в РФ.