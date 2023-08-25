Сальдо предложил возобновить паромную переправу с Турцией

Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией для экспорта зерна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возобновить паромную переправу от Скадовского порта на Черном море до турецкого Зонгулдака планирует врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Такое предложение чиновник внес во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в четверг 25 августа. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля и доступна здесь.

Чиновник напомнил, что с 2007 года действовала паромная переправа между Скадовским портом и турецким городом Зонгулдак, который является городом-побратимом Херсона.

«Если эту паромную переправу восстановить сейчас, её действие, тогда получается, что у нас появляются новые торговые пути, абсолютно новые – по прямой там быстро, 20 часов всего», - сказал Сальдо, уточнив, что паром можно использовать для поставок зерна в Турцию.

Ранее сообщалось, что что Анкара считает «нездоровыми» и опасными альтернативные зерновому коридору маршруты, исключающие Россию из поставок зерна.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая на встрече в формате БРИКС+, анонсировал серию безвозмездных поставок зерна в несколько стран Африки, которые начнутся в ближайшие месяцы. Всего российское зерно передадут в шесть африканских государств.