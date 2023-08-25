Минздрав рассказал о новых правилах продажи лекарств по рецептам в аптеках

В Минздраве заверили, что новые правила продажи рецептурных лекарств в аптеке не станут причиной их дефицита. Фото: Анастасия Осипова

Новые правила продажи рецептурных лекарств, которые начнут действовать для российских аптек с 1 сентября 2023 года, не станут причиной дефицита лекарственных препаратов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

«Новые требования, по сути, являются техническими, коснутся в большей степени алгоритмов работы работников аптечных организаций и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан», - цитирует агентство ответ ведомства на запрос депутата Госдумы Нины Останиной.

В министерстве уточнили, что ранее также велся мониторинг информации о рецептах на отпускаемые дистанционно льготные препараты.

«Таким образом, вступающие 1 сентября 2023 года в силу новые правила не повлекут за собой снижения доступности рецептурных лекарственных препаратов», - резюмировали в Минздраве.

Напомним, в России стартовал эксперимент по дистанционной продаже лекарств с 1 марта 2023 года. Схема по дистанционной продаже рецептурных препаратов отрабатывается в Москве, Московской и Белгородской областях.

Также сообщалось, что с 1 сентября власти резко ужесточат контроль за отпуском рецептурных препаратов. Аптеки обязаны будут передавать сведения из рецепта пациента в общую систему (система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения). Без этого продажа будет считаться нарушением, что грозит аптечным сетям серьезными штрафами и даже лишением лицензии. Подробности здесь на KP.RU.