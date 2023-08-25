Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на японском острове Хонсю

В Японии произошло землетрясение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу 25 августа северо-восточной части японского острова Хонсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Сообщается, что подземные толчки землетрясения, эпицентр которого находился на глубине 10 км под дном океана около побережья префектуры Иватэ, ощущались еще в трех регионах. Речь идет о префектурах Акита, Аомори и Мияти.

Угрозы цунами нет, уточнили в ведомстве.

Ранее геолог Антон Шманяк объяснил связь землетрясения на Аляске и извержения вулканов на Камчатке и Курилах. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем в Польше зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 вблизи города Лебница.

Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в провинции Кахраманмараш, расположенной на юго-востоке Турции, в 10.05 в воскресенье 20 августа. В 76 километрах от Новосибирска произошло землетрясение 22 августа.