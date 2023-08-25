РИА Новости: боевики ВСУ расстреляли 23 сослуживцев за попытку дезертировать

Украинские военные расстреляли сослуживцев за попытку дезертирства. Фото: REUTERS

Украинские военные расстреляли 23 сослуживцев за попытку дезертирства под Херсоном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что речь идет о 123-1 бригаде территориальной обороны. Инцидент произошел 11 августа.

Чтобы скрыть преступление, украинское командование объявило расстрелянных пропавшими без вести.

Агентство называет фамилии десятерых расстрелянных бойцов ВСУ. По данным источника, это И.Ткаченко, П.Кривошеев, Е.Деревянко, Ю.Захарченко, С.Быстрицкий, К.Крамаренко, С.Федорчук, И.Гнатенко, Т.Кирка, Е.Слуцкий.

Ранее украинские заградотряды под Сватово обстреляли пытавшихся дезертировать силовиков ВСУ. От огня своих погибли трое украинских военных.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным из-за голода.

Пленные украинские военные рассказывают, как военкомы грозили им тюрьмой, если они откажутся подписать контракт с ВСУ.

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