Onet: польская журналистка ужаснулась сообщению от российского оператора связи

Польская журналистка рассказала об "ужасе" от смс от российского сотового оператора. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналистка польского портала Onet Барбара Куза-Тарковска заявила, что испытала «настоящий момент ужаса» при виде сообщения от оператора российской сотовой связи.

Барбара описала свои впечатления от визита в Нарву, которая находится на границе Эстонии и России. По словам журналистки, ее испугало пришедшее на мобильный телефон смс.

«Потому что на экране я увидела сообщение «Добро пожаловать в Россию» от оператора мобильной связи», - объяснила Куза-Тарковска.

Польская журналистка также выразила удивление, что эстонские семьи с детьми «спокойно гуляли по бульвару», не пугаясь того, что от России их отделяет только река.

Ранее в Польше русофобию назвали главным политическим инструментом.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал Польшу враждебным государством для России, отметив, что польское руководство буквально заходится в истериках русофобии.

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