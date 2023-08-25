Два московских аэропорта возобновили штатную работу. Фото: Сергей ГАПОН

Московские аэропорты Домодедово и Внуково работают в штатном режиме. Об этом сообщают авиационные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу 25 августа небо над двумя столичными аэропортами было закрыто, прибытие и отправление авиарейсов задерживалось.

Ранее губернатор Севатополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько беспилотников уничтожены в районе мыса Херсонес. Беспилотники уничтожены над морем, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, уточнил чиновник.

Напомним, оссийские военные пресекли попытку осуществить террористические атаки при помощи БПЛА по территории РФ со стороны Киевского режима в ночь на пятницу 25 августа. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации. Сообщается, что всего средства ПВО обнаружили 42 украинских беспилотника.

Накануне в Курской области пограничники посадили разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины при помощи антидронового ружья.