В Индии нашли скелет телеведущей через пять лет после ее пропажи

В Индии арестовали возлюбленного пропавшей пять лет назад телеведущей по подозрению в ее убийстве. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Индии найдены останки пропавшей пять лет назад телеведущей. Историю рассказывает издание Indian Express.

Сообщается, что телеведущая Сальма Султана Лашкар пропала без вести в 2018 году. На момент пропажи женщине было около 30 лет. Полиция обнаружила скелетированные останки Лашкар под проезжей частью автомагистрали в городе Корба штата Чхаттистарх.

По подозрению в убийстве задержали 37-летнего фитнес-инструктора, который был возлюбленным телеведущей. Полиция сообщает, что мужчина убил Лашкар в октябре 2018 года и вместе с двумя сообщниками спрятал ее тело. Все трое арестованы.

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