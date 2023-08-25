Что произошло в ночь на 25 августа: главные новости

Российские военные пресекли атаку 42 украинских дронов на Крым. Фото: REUTERS

Российские военные пресекли попытку осуществить террористические атаки при помощи БПЛА по территории Крыма со стороны ВСУ в ночь на пятницу 25 августа. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации. Сообщается, что всего средства ПВО обнаружили 42 украинских беспилотника.

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