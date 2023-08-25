Артиллеристы ВС России поразили украинский пункт в районе Клещеевки Фото: REUTERS

Артиллеристы российской группировки «Юг» поразили украинский пункт дислокации около Клещеевки, расположенном на Артемовском направлении. Об этом в пятницу, 25 августа, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Артиллерией группировки выполнен огневой налет по пункту временной дислокации и опорному пункту третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки», - приводит РИА Новости слова начальника пресс-центра.

Кроме того, сообщается, что украинские войска потеряли две боевых машины пехоты (БМП) в Григоровке и Андреевке, две буксируемые гаубицы «Мста-С» и американскую M777, три миномета 120-го калибра.

Напомним, накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно теряют на Артемовском направлении не только живую силу и технику.