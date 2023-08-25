Зампостпреда РФ Полянский: Украина устроила провокацию на заседании Совбеза ООН

Украина устроила провокацию на заседании Совбеза ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина устроила провокацию на заседании Совета безопасности ООН, когда представитель Киева начала выступать на украинском языке, не являющимся официальным языком организации, заявил зампостпреда России Дмитрий Полянский.

«Украинский докладчик начал выступать на мове, которая, как известно, официальным языком ООН не является. В этот момент удивлены были все без исключения члены СБ, поскольку в наушниках не звучал перевод. А он и не мог звучать, поскольку об этой своей провокации украинское постпредство никому не сообщило», – написал он в Telegram.

Как сообщил дипломат, в ООН выступать на любых языках, однако перед этим выступающий обязан предоставить синхронного переводчика. В итоге представителя Украины поняли только сами украинцы и представители России, отметил Полянский. Он высказал мнение, что таким образом Киев хотел продавить целое выступление на украинском в День независимости Украины.

«Украинцы не только показали себя во всей красе, но и сильно подставили и унизили американское председательство: постпред США попыталась прервать докладчика, но тот не реагировал, и ей пришлось замолчать», – заявил зампостпреда РФ.