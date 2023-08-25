Марочко сообщил о прибытии в Харьков понтонов ВСУ для форсирования рек

В Харьков приехал колонна с техникой для ВСУ, основу которой составляют понтоны для форсирования рек Фото: REUTERS

В Харьков приехал колонна с инженерной техникой для Вооруженных сил Украины, основу которой составляют понтоны для форсирования рек, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На одно из гражданских предприятий Харькова прибыла военная колонна инженерных войск вооруженных формирований Украины. Большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля «КрАЗ», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

По оценке эксперта, характеристики понтонной техники позволяют организовать переправу через водную преграду длиной более 50 метров. Грузоподъемность такой техники составляет около 60 тонн, добавил Марочко.

Напомним, накануне подполковник ЛНР заявил о ликвидации трех офицеров ВСУ в штабе под Красным Лиманом при огневом налете ВС России. Еще пять офицеров получили ранения.