Два росгвардейца пострадали при задержании мужчины на вокзале в Хабаровске

Два росгвардейца пострадали при задержании мигранта на вокзале в Хабаровске Фото: Ксения Высотина

В Хабаровске сотрудники Росгвардии попытались задержать мужчину во время рейда по мигрантам. Иностранец хотел скрыться от силовиков на автомобиле, сбив при этом двоих росгвардейцев.

Как передает «КП – Хабаровск», инцидент произошел на автовокзале. Молодой человек, увидев сотрудников Росгвардии, прыгнул в машину, вдавил педаль газа в пол и попытался уехать. После того, как он сбил правоохранителей, по автомобилю открыли огонь – пуля попала в водителя.

Официальный представитель Следственного управления СК по Хабаровскому краю сообщил, что все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь. В настоящее время в отношении мигранта решается вопрос о заключении под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в центре Ростова-на-Дону ранее произошла драка со стрельбой. Информации о пострадавших не поступало, сейчас полиция разыскивает участников конфликта.