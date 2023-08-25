Володин назвал Россию самой крупной европейской экономикой Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия стала крупнейшей экономикой Европы несмотря на санкции со стороны Запада, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Россия, несмотря на более 17,5 тысячи введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятерку мировых лидеров. Вызовы сделали нас сильнее, но многое еще предстоит», – написал он в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы напомнил, что США и Евросоюз начали вводить санкции против РФ десять лет назад. Тогда, по оценке Всемирного банка, Россия находилась на шестом месте в списке крупнейших экономик мира и на втором в Европе, отметил Володин. Теперь РФ занимает пятое место в мире, а в Европе опередила Германию, сообщил он.

Как заявил политик, санкции «ударили бумерангом» по их инициаторам, лишив США мирового экономического лидерства, и опустив Францию и Великобританию на девятое и десятое места соответственно. Вашингтон пытался сохранить свою гегемонию, не пощадив при этом союзников, добавил спикер Госдумы.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что РФ по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира.