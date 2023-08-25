Экономист спрогнозировал курс рубля в сентябре 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Включение в БРИКС новых стран расширяет зону влияния Китая и России, которые стали локомотивом данной организации. Такое заявление в беседе с Lenta.Ru сделал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев, отметив, что такое решение может повлиять на курс рубля.

«В перспективе расширение БРИКС может привести в том числе и к улучшению экономических показателей в нашей стране, и к укреплению валюты, но это будет не прямое воздействие, а косвенное, и оно будет небыстрым», - заявил специалист.

При этом экономист обратил внимание на то, что доходы от экспорта в России упали, однако при этом вырос импорт. По его словам, такие факторы приводят к определенному дефициту валюты.

Григорьев также назвал выгодным ослабление рубля для властей, поскольку это помогло выполнять бюджетные обязательства. «Дефицит бюджета существует, а продавая подорожавшую валюту, можно купить большее количество рублей», - отметил он.

Эксперт полагает, что ситуация с ослаблением рубля может продолжиться и в течение сентября этого года, поскольку базовые факторы, которые оказывают влияние на соотношение валюты с долларом, не сильно изменились за август. При этом, по его словам, многое зависит от действий финансовых властей.

Напомним, ранее страны БРИКС дали поручения Министерствам финансов и Центральным банкам своих стран рассмотреть вопрос о возможности запуска платежных инструментов, а также платформ на основе национальных валют.