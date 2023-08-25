Балицкий объяснил, почему ВСУ не бьют по Запорожской АЭС

Балицкий заявил, что ВСУ не бьют по ЗАЭС из страха перед ответным ударом Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины не наносят ударов по самой Запорожской атомной электростанции, поскольку боятся ответного удара по своим атомным станциям, заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Если по атомной станции прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой Соответственно, европейцы понимают, что это уже касается их напрямую – если они ударят по нашей атомной станции, мы ударим по их», – сказал он в интервью РИА Новости.

Именно поэтому сегодня ВСУ не проявляют активность в этом вопросе, добавил врио главы Запорожской области.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу. На Московской конференции по международной безопасности глава российского оборонного ведомства отметил, что вокруг Запорожской АЭС складывается тревожная обстановка.

Сайт KP.RU рассказывал, как ЗАЭС защищают от взрыва.