Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли из-за проблем с безопасностью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дворец Наций в Женеве, в котором располагается штаб-квартира Организации объединенных наций, временно закрывали из-за проблем с безопасностью, сообщила журналистам руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи.

«Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью. Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть скоро разрешен», – сказала она.

Позже Веллуччи проинформировала, что проблемы с безопасностью в штаб-квартире ООН решены.

Напомним, отделение ООН в Женеве (ЮНОГ) является одним из четырех основных отделений всемирной организации, помимо штаб-квартиры в Нью-Йорке, отделения в Вене и отделения в Найроби. Главные административные помещения ЮНОГ расположены во Дворце Наций, в котором первоначально располагалась Лига Наций – в период с 1929 по 1938 годы.