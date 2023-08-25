Губернатор рассказал о состоянии пострадавших из-за въехавшего толпу авто в Калуге Фото: Софья Фирсова

Все пострадавшие из-за машины, протаранивший толпу на остановке в Калуге, находятся на данный момент в стабильном состоянии с положительной динамикой. Такое заявление сделал глава Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона заявил, что в скорое время областная клиническая больница проведет телемедицинскую консультацию с медцентром НМХЦ имени Пирогова, после чего будет принято решение, кого из пациентов следует эвакуировать в Санкт-Петербург, а кто может лечиться в регионе

Шапша также уточнил, что пока рассматривают вопрос о эвакуации троих взрослых пациентов, а также одного ребенка.

Напомним, ДТП произошло в минувший четверг, 24 августа, когда водитель на огромной скорости свернул с дороги и врезался в толпу людей на остановке. В результате пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Как позже заявил Шапша, в ходе медицинского освидетельствования виновника аварии было установлено, что он находился в наркотическом опьянении.