В новых регионах России начали отменять приговоры, вынесенные украинскими судами

Генпрокуратура РФ добивается отмены приговоров, вынесенных украинскими судами Фото: пресс-служба Генпрокуратуры России

Генеральная прокуратура России начала добиваться отмены приговоров, вынесенных украинскими судами в новых регионах РФ до их вступления в состав России.

Ведомством установлено, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей признавались виновными за их политические и идеологические убеждения, в том числе за участие в референдумах о независимости ДНР и ЛНР, защиту охраняемых законом интересов населения и поддержку России, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В настоящее время ведомство направило в суды новых регионов РФ 126 представлений с целью отмены таких приговоров. По семи из них уголовные дела уже прекращены в связи с отсутствием в действиях граждан состава преступления, приговоры аннулировали, отмечается в сообщении.

Напомним, прокуратура ДНР ранее направила в Верховный суд России два уголовных дела на украинских военных, которые расстреливали мирных жителей