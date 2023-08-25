Heineken завершила продажу бизнеса в России группе «Арнест»

Линия розлива на заводе Heineken в Санкт-Петербурге. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Нидерландская пивоваренная компания Heineken завершила продажу своих российских активов группе «Арнест». Сумма сделки составила 1% за 100% акций.

«HEINEKEN N.V. объявляет о завершении сделки по продаже своих активов в России группе «Арнест». Сделка получила все необходимые одобрения и завершает процесс выхода Heineken из России, начатый в марте 2022 года. Сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 миллионов евро», – сказано на сайте компании.

Уточняется, что группе «Арнест» перейдут семь пивоваренных заводов. Новый владелец обязался предоставить гарантии занятости 1,8 тысячи сотрудников на ближайшие три года. В течение шести месяцев будет прекращено производство продукции под брендом Amstel, говорится в сообщении.

Напомним, что Heineken был раскритикован в Нидерландах за то, что обещал покинуть российский рынок, однако вместо этого запустил целую линейку новой продукции. В концерне на эти претензии ответили, что они все еще собираются уходить из России, а новые продукты нужны для привлечения потенциальных покупателей бизнеса.