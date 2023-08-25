Кристина Асмус сообщила, что несколько дней лежит в больнице

Кристина Асмус рассказала, что несколько дней лежит в больнице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актриса Кристина Асмус уже несколько дней лежит в больнице. Накануне артистка нашла в себе силы, чтобы выйти на связь и рассказала о произошедшем.

Асмус сообщила, что ее состояние сильно ухудшилось несколько дней назад, из-за чего ее привезли на скорой в больницу, где ей был поставлен диагноз «ротавирус».

«Два дня пролежала в местной инфекционке, была высокая температура и все сопутствующие ротавируса. Тряхануло знатно, все съемки полетели, зато организм очистился», — рассказала актриса в социальных сетях.

Напомним, накануне слова Кристины Асмус о том, что ей с восьмилетней дочерью больше негде жить, кроме как в доме ее бывшего супруга Гарика Харламова, нашли подтверждение. Как выяснилось, несмотря на востребованность в кино, а также приличные гонорары, актриса так и не обзавелась собственным жильем.