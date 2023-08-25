Нарышкин заявил, что Киев винит в провале наступления ВСУ плохую погоду Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Власти Украины после провала наступления своих вооруженных сил винят в своих ошибках плохую погоду, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«После очевидного провала летней кампании ВСУ, так называемого контрнаступа, киевские последователи нацистских идей вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя», – сказал он на круглом столе, приуроченном к 80-летию победы в Курской битве.

Как отметил глава СВР, победа в Курской битве проложила путь к освобождению Донбасса и вытеснению войск нацистской Германии с территории Советского Союза. Нарышкин добавил, что главными причинами разгрома гитлеровской армии стала ее излишняя самоуверенность и недооценка потенциала Красной Армии.

Напомним, сайт KP.RU разбирался, почему наступление ВСУ провалилось и что будет дальше.