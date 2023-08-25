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НовостиОбщество25 августа 2023 8:39

В Кузбассе начал работу первый в Сибири Ресурсный учебный центр по шахматам

В церемонии открытия приняли участие губернатор Сергей Цивилев и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Первый в Сибири Ресурсный учебный центр по шахматам открылся в Новокузнецке. Образовательная организация займется подготовкой педагогов, которые будут обучать детей интеллектуальной игре. В церемонии приняли участие глава региона Сергей Цивилев и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

«Ресурсный центр стал четвертым в стране и первым за Уралом. То, что наш регион стал площадкой для подготовки преподавателей шахматного искусства всей Сибири - высокая оценка деятельности тренеров-преподавателей и успехов наших шахматистов со стороны Федерации шахмат России, - отметил Сергей Цивилев. - Ресурсный центр будет заниматься переподготовкой педагогов школ и воспитателей детсадов, развитием шахматного образования не только в Кузбассе, но и во всем Сибирском федеральном округе».

Организаторы планируют за 5 лет подготовить 120 педагогов и студентов. Кроме того, переподготовку пройдут 60 воспитателей детсадов.